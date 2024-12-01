Мирошниченко сделал передачу в матче с «Нью-Джерси». У него 3 очка в 5 играх за «Вашингтон» в сезоне при 9:23 в среднем на льду

Иван Мирошниченко сделал передачу в матче с «Нью-Джерси».

Форвард «Вашингтона» ассистировал Расмусу Сандину в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Девилс» (6:5).

На счету 20-летнего россиянина стало 3 (1+2) очка в 5 играх в сезоне при полезности «+1» среднем времени на льду 9:23.

Сегодня Иван (9:38, 2:21 – в большинстве, «минус 1») отметился 1 броском в створ и 1 силовым приемом.