Мирошниченко сделал передачу в матче с «Нью-Джерси». У него 3 очка в 5 играх за «Вашингтон» в сезоне при 9:23 в среднем на льду
Иван Мирошниченко сделал передачу в матче с «Нью-Джерси».
Форвард «Вашингтона» ассистировал Расмусу Сандину в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Девилс» (6:5).
На счету 20-летнего россиянина стало 3 (1+2) очка в 5 играх в сезоне при полезности «+1» среднем времени на льду 9:23.
Сегодня Иван (9:38, 2:21 – в большинстве, «минус 1») отметился 1 броском в створ и 1 силовым приемом.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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