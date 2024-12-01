Колосов отразил 25 из 27 бросков «Сент-Луиса» и стал 1-й звездой матча. У вратаря «Флайерс» 3 победы подряд после 4 поражений
Вратарь «Филадельфии» Алексей Колосов стал 1-й звездой матча с «Сент-Луисом».
Белорусский голкипер «Флайерс» отразил 25 из 27 бросков «Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ).
Победа стала для 22-летнего вратаря 3-й в сезоне. У него 3 выигранных матча подряд после 4 поражений в первых 4 играх.
В 7 играх в текущем сезоне Колосов отражает 89,1% бросков при коэффициенте надежности 2,94.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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