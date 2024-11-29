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  • Кузнецов о «Вашингтоне»: «Очень хорошая защита, вратари превосходны – с таким фундаментом можно строить атакующий хоккей. Карбери доверяет игрокам и знает, как донести детали»
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Кузнецов о «Вашингтоне»: «Очень хорошая защита, вратари превосходны – с таким фундаментом можно строить атакующий хоккей. Карбери доверяет игрокам и знает, как донести детали»

Евгений Кузнецов поделился мнением об успехах «Вашингтона» в этом сезоне.

Команда под руководством Спенсера Карбери идет на третьем месте в Восточной конференции, набрав 31 очко за 22 матча.

«У них очень хорошая защита, собраны солидные игроки. Вратарская линия стоит около 2 миллионов долларов, но оба голкипера играют превосходно. С таким фундаментом можно построить гораздо более успешную атакующую игру.

Карбери знает, как донести детали до игроков. Я видел, как он давал игрокам возможность ошибиться не один раз, но в итоге они понимали, что от них требуется.

Спенсер очень доверяет игрокам», – сказал бывший форвард «Вашингтона» и действующий хоккеист СКА Евгений Кузнецов.

У «Вашингтона» лучшая средняя результативность в сезоне НХЛ – 4,06 шайбы за игру. «Каролина» – 2-я, «Тампа» – 4-я, «Коламбус» – 7-й, «Питтсбург» – 24-й, «Нэшвилл» – 32-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RG
logoВашингтон
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logoСпенсер Карбери
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