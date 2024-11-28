Будро о работе в «Вашингтоне»: «Овечкин и Семин часто были героями на видеоразборе – он был про ошибки в защите. Ови говорил: «Хорошо, тренер», а потом рычал на меня весь день»

Брюс Будро рассказал о работе с Александром Овечкиным в «Вашингтоне».

Канадский специалист возглавлял «Кэпиталс» с ноября 2007-го по ноябрь 2011 года.

«В «Вашингтоне » я быстро понял, что в большинстве игр Семин и Овечкин были главными героями разбора видео после матча, потому что в нем всегда говорилось об ошибках в обороне.

Я должен был сказать Алексу: «Ови, я хочу, чтобы ты знал, что ты сегодня звезда видео, и я должен сделать это несмотря на то, что ты капитан. Если я этого не сделаю, никто не будет меня уважать».

И он всегда говорил: «Хорошо, тренер. Хорошо, тренер». А потом он рычал на меня весь оставшийся день, но если бы я не предупредил его об этом, все было бы по-другому.

Он бы накинулся на меня за то, что я поставил его в неловкое положение. А так он знал и принял это как мужчина», – сказал бывший тренер «Вашингтона» Брюс Будро .

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