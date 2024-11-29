Защитник СКА Педан: «Если вижу, что оброс как леший – иду к барберу. Хожу к одному мастеру, а то могут так обкромсать, что потом надо в шапке ходить 2 недели»

Андрей Педан рассказал об уходе за своей прической и бородой.

31-летний защитник СКА провел 26 игр в этом сезоне и набрал 5 (0+5) очков при полезности «плюс 8».

– Вы обладатель одной из самых впечатляющих бород в команде. Сложно за ней ухаживать? Михаил Григоренко рассказывал, что нечасто ходит в барбершопы, потому что скучно сидеть целый час.

– Чтобы подстричься, побриться, хожу в барбершоп, наверное, раз в месяц. А так дома могу побриться сам на скорую руку. Могу подбрить виски чуть-чуть. Если, например, вижу, что я оброс как леший, – тогда уже иду к барберу.

Хожу к одному и тому же мастеру, потому люблю стабильность – уже знаю, как он подстрижет. А то могут так обкромсать, что потом надо в шапке ходить две недели.

Он интересный парень, мы с ним всегда можем пообщаться и обсудить какое-нибудь событие, – сказал защитник СКА Андрей Педан .

Кузнецов, Демидов, Грицюк, Глотов, Набоков, Хайруллин, Плешков, Зайцев, Педан – в расширенном составе «России 25» на Кубок Первого канала