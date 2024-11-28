Ротенберг заменил вратаря во время серии буллитов. Вы удивитесь, но он так уже делал

Теперь не сработало.

СКА проиграл «Адмиралу» (2:3 Б) в серии буллитов. В старте у СКА вышел вратарь Павел Мойсевич. Он отыграл все три периода и овертайм, но в серии буллитов не справился с первым же броском. Дальше последовало неожиданное решение от главного тренера СКА Романа Ротенберга . Вместо Мойсевича без подготовки вышел второй голкипер Артемий Плешков – он даже толком не размялся.

Это решение не спасло команду от поражения: Плешков не справился с одной из двух попыток «Адмирала», а полевые игроки СКА так и не забили.

Ротенберг уже менял Мойсевича на буллитах – тогда СКА победил

Такой ход с заменой вратаря по ходу буллитов Ротенберг использует не впервые. Это уже случалось в регулярке-2023/24 против «Барыса» (2:1 Б). Интересно, что Мойсевич в том матче тоже играл с первых минут. Там он пропустил два буллита и уступил место Плешкову, который показал результат не сильно лучше: нейтрализовал две попытки, но дважды пропустил. Выручили полевые игроки – СКА все-таки выиграл.

Возвращаемся в реалии регулярки-2024/25. В игровое время матча с «Адмиралом» Павел Мойсевич отразил 41 из 43 бросков (95,3%), но в послематчевой серии пропустил буллит от Дмитрия Завгороднего. Нападающий не придумал ничего сенсационного – бросил в домик и обманул Мойсевича.

После такого Ротенберг резко поверил в Артемия Плешкова. За последние 16 матчей Плешков сыграл в КХЛ только однажды – вышел на октябрьскую игру с «Витязем» (8:1). Все остальное время он был запасным, а иногда вообще оставался вне заявки.

У Плешкова не было времени на нормальную разминку. Вратарь тянулся прямо на льду после броска Либора Шулака (его отбил) – потратил дополнительные секунды. Но вот с Никитой Сошниковым голкипер уже не справился. Нападающий «Адмирала» сыграл здорово: выждал паузу, заставил Плешкова суетиться на пятаке и бросил ему между щитков.

Это попадание стало победным – никто из игроков СКА собственные попытки так и не реализовал. «Адмирал» после матча отдельно подшутил над Ротенбергом в клубных социальных сетях. Пресс-служба клуба подготовила саркастический ролик с важными событиями матча под высказывания тренера СКА.

Ротенбергу всегда важно задействовать двух вратарей – так он бодрит команду

Замена вратарей – одна из любимых фишек Ротенберга, которую он регулярно использует по сезону-2024/25 (почти всегда в основное время).

В первом же матче против «Металлурга» (4:5 ОТ) Никита Серебряков заменился во втором периоде после трех пропущенных шайб с 10 бросков. Потом он четыре раза выходил вместо Плешкова, а с 5 октября уже не попадал в заявку СКА. Недавно Серебрякова обменяли в «Авангард», где он всегда играет в основе.

Обычно Ротенберг менял вратаря, чтобы взбодрить команду и перевернуть ход игры. Например, так было в матче с «Куньлунем» (4:5). Там Плешков ушел на скамейку, когда пропустил три шайбы с 11 бросков. Вышедший на замену Серебряков тоже не всегда находился в воротах – вместо него постоянно выпускали шестого полевого игрока.

Впервые это произошло даже не под конец матча, а еще в середине третьего периода. Так Ротенберг отрабатывал прием, которым часто пользовался в начале сезона. Тогда это частично помогло – СКА отыграл две шайбы, но проиграл.

Любые вратарские замены Ротенберг объясняет тем, что команде важно задействовать обоих вратарей. Вот одно из его высказываний на эту тему: «Взбодрили команду. Кто сказал, что рановато? Нужны оба вратаря. Вратарь – шестой игрок, длинная дистанция, нужны все игроки».

Как показывает практика, не всегда эти решения приносят результат.

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Фото: vk.com/ska