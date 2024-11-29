Крайдер о «Рейнджерс» после 4 поражений подряд: «Ясно, что есть разочарование, тревога и напряжение. Давайте разберемся с этим дерьмом и выясним, кто мы»

Крис Крайдер высказался о проблемах «Рейнджерс».

Клуб из Нью-Йорка проиграл 4 матча подряд и идет на 4-м месте в Столичном дивизионе (25 очков в 21 игре).

Ранее сообщалось, что клуб готов обменять 33-летнего нападающего, выступающего за команду с сезона-2012/13.

В текущем сезоне на его счету 9 (9+0) очков в 19 играх в сезоне.

О неудачах команды

«Ясно, что сейчас есть разочарование, тревога и напряжение. Хорошо. Прошло 20 игр. Давайте разберемся с этим дерьмом и выясним, кто мы.

В прошлом сезоне мы провели лучшую регулярку в истории франшизы Оригинальной Шестерки, выиграли Президентский кубок, но не прошли в плей-офф так далеко, как хотели бы. Сейчас всем видны наши недостатки, и соперники наказывают нас. Мы отошли от того, что раньше делали хорошо.

Но мы не можем дать этому точную оценку прямо сейчас. Может быть, это всего лишь часть истории. Может быть, в будущем мы оглянемся назад и скажем, что эта ситуация сделала нас лучше».

О слухах про обмен

«Не стоит принижать чьи-то чувства, но ваше эмоциональное состояние никак не влияет на вашу способность делать то, что вы делали всю жизнь. Не влияет, если только вы сами этого не позволите».

О попадании в запас на фоне слухов

«Спазмы в спине. Это было и во время тренировочного лагеря, и по ходу сезона. Раздражающие вещи. Мы работаем над тем, чтобы больше это не повторялось», – сказал Крайдер.

«Рейнджерс» готовы обменять Крайдера и Трубу. Клуб хочет обновить состав, Друри рассматривает разные варианты