Рантанен считает, что на рынке мог бы получить контракт на 14 млн долларов в год. Форвард не хочет уходить из «Колорадо» (Пьер ЛеБрюн)

Микко Рантанен считает, что на рынке мог бы подписаться на 14 млн долларов в год.

28-летний форвард «Колорадо» может стать неограниченно свободным агентом летом следующего года. По текущему контракту его средняя годовая зарплата (кэпхит) составляет 9,25 миллиона долларов.

При этом, как сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн, Рантанен и «Эвеланш», скорее всего, договорятся о продлении контракта до открытия рынка свободных агентов. Ранее форвард заявлял , что хочет остаться в «Колорадо».

Отметим, что пока в лиге был подписан только один контракт с кэпхитом 14 млн долларов – новое соглашение форварда Леона Драйзайтля с «Эдмонтоном».

В «Колорадо» максимальный кэпхит у форварда Нэтана Маккиннона (12,6 млн).

В текущем сезоне НХЛ Рантанен набрал 32 (14+18) очка в 23 матчах. Всего в лиге у него 593 игры и 649 (276+373) баллов. В Кубке Стэнли – 81 игра и 101 (34+67) очко. В 2022 году он выиграл трофей вместе с клубом из Денвера.

ЛеБрюн о контракте Рантанена: «12,6 млн Маккинонна могут являться ограничением для «Колорадо». Агент Микко подписал Драйзайтля на 14. Идут разговоры: «Потолок растет»