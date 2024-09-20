Рантанен о будущем в «Колорадо»: «Мне нравится команда, город. Мы выиграли здесь Кубок Стэнли. С чего бы мне хотелось уйти? Моя задача – помочь клубу победить»

Микко Рантанен высказался о своем будущем в «Колорадо».

Срок соглашения игрока с клубом с кэпхитом 9,25 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

«Я думаю, мои представители говорили с менеджментом. Деловые вопросы решатся сами собой. Я здесь, чтобы играть в хоккей и готовиться к новому сезону, и попытаться помочь своей команде победить.

Это моя цель. Моя задача – попытаться помочь этой команде победить.

Я бы хотел, чтобы все как бы решилось само собой. Мне нравится команда. Мне нравится город. Мы выиграли здесь Кубок Стэнли. С чего бы мне хотелось уйти? Это единственное, что я хочу сказать по этому поводу. Но посмотрим. Что будет, то будет», – сказал нападающий «Колорадо » Микко Рантанен .