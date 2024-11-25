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Рантанен о Коваленко: «Он использует iPad больше всех на скамейке «Колорадо» – в Angry Birds играет»

Микко Рантанен пошутил о действиях Николая Коваленко на скамейке «Колорадо».

25-летний российский форвард проводит первый сезон в составе «Эвеланш». На его счету 7 (3+4) очков за 25 матчей при среднем игровом времени 12:09.

«Коваленко использует iPad больше всех. Он еще молодой и играет в Angry Birds на скамейке запасных», – сказал смеясь форвард «Колорадо» Микко Рантанен.

На планшетах хоккеисты могут разбирать проведенные смены и отдельные игровые моменты прямо по ходу матча.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: соцсети «Колорадо»
logoКолорадо
logoМикко Рантанен
logoНХЛ
logoНиколай Коваленко
ахахаха
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