Рантанен о Коваленко: «Он использует iPad больше всех на скамейке «Колорадо» – в Angry Birds играет»
Микко Рантанен пошутил о действиях Николая Коваленко на скамейке «Колорадо».
25-летний российский форвард проводит первый сезон в составе «Эвеланш». На его счету 7 (3+4) очков за 25 матчей при среднем игровом времени 12:09.
«Коваленко использует iPad больше всех. Он еще молодой и играет в Angry Birds на скамейке запасных», – сказал смеясь форвард «Колорадо» Микко Рантанен.
На планшетах хоккеисты могут разбирать проведенные смены и отдельные игровые моменты прямо по ходу матча.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: соцсети «Колорадо»
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