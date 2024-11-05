Микко Рантанен: «Ничушкин – важная часть «Колорадо». Очевидно, что он нам нужен»
Микко Рантанен отметил, что в «Колорадо» ждут возвращения Валерия Ничушкина.
В мае форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.
Сегодня Ничушкин был допущен к занятиям с «Колорадо». Он вернется в состав команды в матче с «Вашингтоном» 16 ноября.
Рантанен ответил на вопрос о том, по-прежнему ли команда относится к Ничушкину так же, как в день пресс-конференции в межсезонье. Тогда главный тренер Джаред Беднар сказал, что команда встретит россиянина «с распростертыми объятиями».
«Очевидно, что он нам нужен. Я не хочу возвращаться в прошлое, в то, что происходило раньше.
Он нужен нам в составе. Он важная часть команды», – сказал нападающий «Колорадо» Микко Рантанен.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Кори Масисака
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