Микко Рантанен: «Ничушкин – важная часть «Колорадо». Очевидно, что он нам нужен»

Микко Рантанен отметил, что в «Колорадо» ждут возвращения Валерия Ничушкина.

В мае форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

Сегодня Ничушкин был допущен к занятиям с «Колорадо». Он вернется в состав команды в матче с «Вашингтоном» 16 ноября.

Рантанен ответил на вопрос о том, по-прежнему ли команда относится к Ничушкину так же, как в день пресс-конференции в межсезонье. Тогда главный тренер Джаред Беднар сказал , что команда встретит россиянина «с распростертыми объятиями».

«Очевидно, что он нам нужен. Я не хочу возвращаться в прошлое, в то, что происходило раньше.

Он нужен нам в составе. Он важная часть команды», – сказал нападающий «Колорадо » Микко Рантанен .