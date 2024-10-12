ЛеБрюн о контракте Рантанена: «12,6 млн Маккинонна могут являться ограничением для «Колорадо». Агент Микко подписал Драйзайтля на 14. Идут разговоры: «Потолок растет»
Пьер ЛеБрюн не уверен, что «Колорадо» переподпишет Микко Рантанена.
Контракт финского форварда с зарплатой 9,25 миллиона долларов в год рассчитан до завершения этого сезона.
«Переговоры еще не привели к подписанию контракта. Здесь есть пробел.
Энди Скотт, представляющий Микко Рантанена, подписал контракт Леона Драйзайтля на 14 миллионов долларов в год. Думаю, что идут такие разговоры: «Потолок растет, процент меняется».
Давайте не будем забывать, что 12,6 миллиона долларов Нэтана Маккиннона могут являться своего рода внутренним ограничением для «Колорадо».
Не все знают наверняка, что они договорятся. Будет интересно», – сказал инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TSN
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