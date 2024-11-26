«Лада» расторгла контракт с Греко
Нападающий Энтони Греко покинул «Ладу».
Контракт с форвардом расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Энтони Греко провел 19 матчей за «Ладу» и набрал 4 (1+3) балла при показателе полезности «-5».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Лады»
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