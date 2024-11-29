Леонтьев о 4:3 со «Спартаком»: «Мужественная победа «Нефтехимика»: 26 блокированных бросков, потерянные зубы у Пастухова» 

Олег Леонтьев оценил победу над «Спартаком » (4:3 ОТ).

«Сегодня матч был в татарском стиле, мы должны были преподнести подарок зрителям. Надеюсь, мы доставили удовольствие болельщикам своей игрой. Здорово сыграли. Хотя вели в счете 3:1 и не удержали до конца основного времени – все же «Спартак» на ходу, команда в лидерах. Оттого эта победа ценнее.

26 блокированных бросков было, зубы, потерянные у Илюхи Пастухова. Непросто даются такие моменты. Поэтому парней — с мужественной победой!» – сказал тренер «Нефтехимика ».