Леонтьев о 4:3 со «Спартаком»: «Мужественная победа «Нефтехимика»: 26 блокированных бросков, потерянные зубы у Пастухова»
Олег Леонтьев оценил победу над «Спартаком» (4:3 ОТ).
«Сегодня матч был в татарском стиле, мы должны были преподнести подарок зрителям. Надеюсь, мы доставили удовольствие болельщикам своей игрой. Здорово сыграли. Хотя вели в счете 3:1 и не удержали до конца основного времени – все же «Спартак» на ходу, команда в лидерах. Оттого эта победа ценнее.
26 блокированных бросков было, зубы, потерянные у Илюхи Пастухова. Непросто даются такие моменты. Поэтому парней — с мужественной победой!» – сказал тренер «Нефтехимика».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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