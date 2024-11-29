Жамнов о 3:4 от «Нефтехимика»: «Спартак» бился до конца, но чуть-чуть не хватило характера в овертайме» 

Алексей Жамнов оценил поражение от «Нефтехимика» (3:4 ОТ).

«Настраивались, знали, что игра будет тяжелая. К тому же прошлую игру [0:6 от «Торпедо»] сыграли довольно-таки неудачно. Радует, что ребята боролись до конца. Чуть-чуть не хватило характера в овертайме.

Камбэк в матче с «Витязем» (5:4 ОТ)? Что его уже вспоминать? Должны уже прийти в себя. Сегодня чуть хромала дисциплина, много ненужных удалений было, что сказывалось. Но, повторюсь, ребята бились до конца. Хочется только, чтобы на льду каждый хоккеист полностью отдавался игре», – сказал тренер «Спартака ».