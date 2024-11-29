Воробьев об 1:0 с «Динамо»: «Плей-оффная игра получилась, было много борьбы и накала. ЦСКА хорошо отыграл меньшинство»
Илья Воробьев оценил победу над московским «Динамо» (1:0).
«Плей-оффная игра получилась, где было много борьбы и накала. В целом это и ожидалось. Ваня Просветов здорово сыграл на последнем рубеже, а команда заблокировала много бросков и помогла вратарю. Меньшинство хорошо отыграло, а мы сами забили гол на наложении.
Было еще несколько моментов во втором периоде именно на наложении, но не смогли использовать. Правильные вещи сегодня делали», – сказал тренер ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт ЦСКА
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