Сушинский о «Торпедо»: «Быстрая команда с хорошим коротким пасом. Ларионов был великим хоккеистом, он правильно объясняет ребятам, как играть»
Максим Сушинский поделился впечатлениями от игры «Торпедо».
– Мне не первый год нравится «Торпедо». Это очень быстрая и нацеленная на атаку команда с хорошим коротким пасом. Нападающие «Торпедо» никогда не жадничают, постоянно отдают пасы своим партнерам. Я всегда был сторонником такой игры в хоккей.
– Ларионов учит свою команду играть так же, как играл он сам.
– Конечно! Ларионов был великим хоккеистом, поэтому он сейчас правильно объясняет своим ребятам, как играть, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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