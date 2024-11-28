Сушинский о «Торпедо»: «Быстрая команда с хорошим коротким пасом. Ларионов был великим хоккеистом, он правильно объясняет ребятам, как играть»

Максим Сушинский поделился впечатлениями от игры «Торпедо».

– Мне не первый год нравится «Торпедо ». Это очень быстрая и нацеленная на атаку команда с хорошим коротким пасом. Нападающие «Торпедо» никогда не жадничают, постоянно отдают пасы своим партнерам. Я всегда был сторонником такой игры в хоккей.

– Ларионов учит свою команду играть так же, как играл он сам.

– Конечно! Ларионов был великим хоккеистом, поэтому он сейчас правильно объясняет своим ребятам, как играть, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.