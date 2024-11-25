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  • Алексей Жамнов: «В «Спартаке» глобального кризиса не вижу. Бывает, что у соперника залетает все. По голевым моментам все отлично, а счет – 0:6. Мы «Торпедо» обыграем еще не раз»
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Алексей Жамнов: «В «Спартаке» глобального кризиса не вижу. Бывает, что у соперника залетает все. По голевым моментам все отлично, а счет – 0:6. Мы «Торпедо» обыграем еще не раз»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги игры с «Торпедо».

Красно-белые потерпели разгромное поражение со счетом 0:6 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев был заменен в начале второго периода после третьей пропущенной шайбы. 

– Что случилось? Ничего не предвещало. Может быть, есть какие‑то позитивные моменты?

– Позитивные моменты? У нас были моменты голевые, их надо было использовать, удачно сыграл вратарь. Бывает, что у соперника залетает все, а у нас – ничего. Я глобального кризиса не вижу.

– Николаев психует, это неожиданно?

– Много что случается неожиданно, тут предсказать невозможно. Я понимаю, к чему вы клоните, поэтому отвечу коротко и ясно: выигрывает команда – и проигрывает команда. Винить одного не стоит.

– Может быть, нужно было где‑то дозировать нагрузку на Николаева?

– Спасибо за совет, но это наша внутренняя кухня. Мы как‑нибудь разберемся сами.

– Николаева не было среди запасных [после замены], с чем это связано?

– Я не смотрел за скамейкой, смотрел на площадку. Может быть, доктор его забрал.

– Нет ощущения, что счет не отражает характера игры?

– Если смотришь статистику по голевым моментам – все отлично вроде. А счет – 0:6. Я уже ответил, что моменты были, но их нужно использовать. Опять же, нужно отдать должное вратарю.

– Не было ли мысли готовиться уже к следующему матчу [по ходу игры]?

– Попросили об этом ребят в третьем периоде. Сейчас любая команда может преподнести сюрприз, и если не настраиваться – тебя накажут. Что с «Витязем», что с «Торпедо» были тяжелые игры. Могли отыграться, используй мы свои моменты.

Мы понимали, что это последняя игра при наших болельщиках. Жалко, что так случилось. Извиняемся перед ними. Вернемся сильнее.

– Ларионов после сентябрьского матча достаточно резко сказал, что обыграет «Спартак» еще не раз.

– Я могу так же сказать, что мы «Торпедо» обыграем еще не раз, – сказал Жамнов.

Ларионов о 2:4 со «Спартаком»: «Торпедо» их обыграет в сезоне и не раз. Хорошего было больше, чем негатива. Сожалений нет, мы были в состоянии победить»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoДмитрий Николаев
logoАлексей Жамнов
logoСпартак
logoИгорь Ларионов
logoМатч ТВ
logoТорпедо
logoКХЛ
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