У «Торпедо» 4-я победа в 6 последних матчах – разгромили «Спартак» 6:0 в гостях. Команда Ларионова идет 6-й на Западе

«Торпедо» выиграло 4 из 6 последних матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Игоря Ларионова обыграла «Спартак » со счетом 6:0.

«Торпедо » занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 35 очков в 31 матче.

У «Спартака» прервалась серия из 4 побед. Команда тренера Алексея Жамнова идет 2-й на Западе с 43 очками в 30 играх.