У «Торпедо» 4-я победа в 6 последних матчах – разгромили «Спартак» 6:0 в гостях. Команда Ларионова идет 6-й на Западе
«Торпедо» выиграло 4 из 6 последних матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Игоря Ларионова обыграла «Спартак» со счетом 6:0.
«Торпедо» занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 35 очков в 31 матче.
У «Спартака» прервалась серия из 4 побед. Команда тренера Алексея Жамнова идет 2-й на Западе с 43 очками в 30 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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