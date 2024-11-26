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  • Ларионов о 6:0 со «Спартаком»: «Торпедо» должно быть агрессивным, умным. Важна стабильность, не хотелось быть командой на 1‑2 игры. Спасибо сопернику, трудно проигрывать дома с таким счетом»
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Ларионов о 6:0 со «Спартаком»: «Торпедо» должно быть агрессивным, умным. Важна стабильность, не хотелось быть командой на 1‑2 игры. Спасибо сопернику, трудно проигрывать дома с таким счетом»

Игорь Ларионов высказался о победе «Торпедо» над «Спартаком» (6:0).

– Что я скажу… Ну да, непростой матч. Начну с того, что сопернику нужно сказать спасибо за игру, трудно проигрывать дома с таким счетом. Но нашу команду – с победой. Тем не менее хорошие две последние игры нам удались.

– Как‑то вы говорили особенно уверенно, что обыграете «Спартак». Напоминали ли это игрокам?

– Любой матч, который был в этом сезоне, наложил свой отпечаток в душе. Ты понимаешь, что при хорошем результате уезжаешь не с пустым карманом. Понятно, что напоминаешь об этом команде.

По ходу сезона команда растет, становится более организованной. Перед сегодняшним матчем было напоминание, что мы должны показать то, что показываем по ходу сезона. Не хотелось быть командой на один час, на одну‑две игры.

Важна стабильность. Конференция очень плотная, но мы не смотрим в таблицу, смотрим только на свою игру и отталкиваемся от нашего хоккея.

– Прервались безголевые серии, в том числе и у Фирстова.

– Всегда приятно такое, это непросто для игроков. Это карьера игрока, которая многим только кажется ровной, без кочек и ям, мол, что все будет здорово. Но, когда ты теряешь уверенность, не забиваешь, всегда ищешь причины в себе.

Важно поддерживать игроков, помогать им находить те слова, которые станут для них переломными. Но секретов нет, важно их отношение. Когда они делают правильные вещи, приходят голы и уверенность.

– Как проведете паузу после такой удачной серии?

– У нас есть план. С одной стороны здорово, что есть пауза, но теряешь игровой ритм. У нас большая группа людей, которая работает над физподготовкой игроков. План есть, но раскрывать его не буду. Мы не хотим, чтобы у нас были слишком большие окна.

В сезоне хочешь играть постоянно, но чтобы не было перепадов. Адаптироваться нужно, не смотреть и не оправдываться, делать свою работу качественно.

– Напоминали ли о том, что «Спартак» – крайне неудобная команда для вас?

– Да, такие вещи обычно нужно говорить, потому что команда обновляется. Вы правы, во многих играх они были более‑менее равными, но уезжали с поражениями. Такое нужно повторять, потому что любая такая команда является нашим соперником перед плей‑офф.

Нужно давать сегодня понять игрокам, что команда в форме с оленем должна быть агрессивной и умной, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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