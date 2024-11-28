Сушинский о Ги Буше в «Авангарде»: «Команда играла неудачно, надо было что-то менять. Это будет не столько замена, сколько усиление»
«Решение было принято уже давно, надо было что-то менять. Команда-то играла неудачно, результаты разочаровывали.
Думаю, это будет не столько замена, сколько усиление. Все, кто был в коллективе, останутся – на других позициях, возможно.
Многого о Буше не знал до его назначения. Но если это будет тренер, который станет выстраивать систему, тогда получится хорошее усиление.
О перспективах «Авангарда» говорить пока рано. Надо дать Буше поработать хотя бы пару месяцев – там будет видно.
В любом случае «Авангард» я бы со счетов не списывал. Есть хороший состав, а также усиление в лице травмированных. Вратарская линия укрепилась.
Поэтому шансы «Авангарда» на успешное выступление в сезоне возрастают», – сказал бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский.
Кто такой Ги Буше – новый тренер «Авангарда»: закончил карьеру из-за болезни и работал с юным Кросби
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