Сушинский о Ги Буше в «Авангарде»: «Команда играла неудачно, надо было что-то менять. Это будет не столько замена, сколько усиление»

Максим Сушинский высказался о назначении Ги Буше на пост тренера «Авангарда».

«Решение было принято уже давно, надо было что-то менять. Команда-то играла неудачно, результаты разочаровывали.

Думаю, это будет не столько замена, сколько усиление. Все, кто был в коллективе, останутся – на других позициях, возможно.

Многого о Буше не знал до его назначения. Но если это будет тренер, который станет выстраивать систему, тогда получится хорошее усиление.

О перспективах «Авангарда» говорить пока рано. Надо дать Буше поработать хотя бы пару месяцев – там будет видно.

В любом случае «Авангард» я бы со счетов не списывал. Есть хороший состав, а также усиление в лице травмированных. Вратарская линия укрепилась.

Поэтому шансы «Авангарда» на успешное выступление в сезоне возрастают», – сказал бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский .

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