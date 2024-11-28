  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Макеев об обмене из «Авангарда» в «Витязь»: «Я был словно в тумане. Для меня это как снег на голову. Все нежданно-негаданно произошло»
1

Макеев об обмене из «Авангарда» в «Витязь»: «Я был словно в тумане. Для меня это как снег на голову. Все нежданно-негаданно произошло»

Алексей Макеев высказался о своем обмене из «Авангарда» в «Витязь» .

– Алексей, с какими чувствами возвращаешься в «Витязь»?

– Само собой, для меня это все как снег на голову. Все нежданно-негаданно произошло.

В понедельник с утра прилетел в Москву, оттуда доехал до Балашихи и пришел на арену. Там встретил много знакомых. Как будто и не уезжал никуда на четыре года! Ничего не поменялось!

– Кто был инициатором твоего обмена? Как ты о нем узнал?

– Честно говоря, я до сих пор не знаю подробностей, так как еще не встречался с агентом. У меня был телефонный разговор в субботу днем. Едем с «Авангардом» в аэропорт, чтобы оттуда улететь в Астану, и тут мне звонит агент и говорит, что меня меняют в «Витязь». О подробностях я узнаю в скором времени, когда встречусь с агентом.

– Что почувствовал, когда узнал, что тебя меняют именно в «Витязь»?

– Первое время, повторюсь, я был словно в тумане. Как будто снег на голову выпал. Но потом, когда начал взвешивать все «за» и «против», то понял, что на данном этапе своей карьеры это для меня лучший вариант, – сказал нападающий «Витязя» Алексей Макеев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: AllHockey.Ru
logoАлексей Макеев
logoВитязь
logoАвангард
logoКХЛ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Коньков об обмене Макеева: «Авангард» не будет избавляться от хороших игроков. Наверное, у Алексея сложилась ситуация, которая не позволила ему показать свой уровень»
24 ноября, 21:53
«Авангард» заплатит «Витязю» 25 млн рублей при обмене Макеева на Воронкова (Михаил Зислис)
1524 ноября, 10:17
«Авангард» обменял Макеева и Фигурина в «Витязь» на Воронкова и права на Прищепова. Подмосковный клуб получил и денежную компенсацию
2924 ноября, 09:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тренер «Сибирских Снайперов» Берестов отправлял игроку свои интимные фото, приглашал его в номер
36 минут назад
Терещенко о Ги Буше в «Авангарде»: «Не вижу смысла менять тренера на этом этапе сезона. В плей-офф Омск и так попал бы»
858 минут назад
«Вашингтон» выиграл 8 из 10 гостевых матчей сезона, повторив клубный рекорд
3сегодня, 09:29
Густавссон и Биннингтон с шатаутами, Холл с хет-триком – звезды дня в НХЛ
2сегодня, 09:16
КХЛ. СКА играет с «Адмиралом», «Салават» примет «Витязь», «Автомобилист» – «Авангард», «Динамо» против ЦСКА, «Локомотив» – «Трактор»
30сегодня, 09:01Live
Алексей Шевченко: «В клубе МХЛ секс-скандал. Тренер по ОФП приставал к игрокам, приглашал к себе в номер, делился фотками»
68сегодня, 08:16
Зарплата Ги Буше в «Авангарде» – около 1,5 млн долларов в год (Артур Хайруллин)
11сегодня, 07:58
Игроки «Вашингтона» назвали вратаря Линдгрена, забившего в свои ворота, лучшим хоккеистом матча с «Тампой»: «Первый гол в НХЛ»
19сегодня, 07:27
Юрзинов о драфте КХЛ: «В НХЛ особые условия. Наш хоккей ближе к европейскому, но даже в Старом Свете не додумались до ярмарки новичков. Жонглирование молодыми игроками вряд ли способствует их развитию»
19сегодня, 06:54
Ничушкин – 1-я звезда матча с «Вегасом»: гол, победный буллит и 4 броска за 22:47
17сегодня, 06:36Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Терещенко: «Я не против иностранных тренеров в КХЛ, если это специалисты уровня Хартли. Помимо результата, они обучают, помогают развиваться»
1 минуту назад
Гребенкин о болельщиках: «В Торонто люди приходят на матчи как на праздник, в Магнитке – именно посмотреть хоккей, а не поразвлекаться»
242 минуты назад
ЦСКА выменял Малышева у «Динамо» на Зугана
3сегодня, 08:58
Холл забил 3 гола за матч впервые с 2013 года. Он 5-й игрок в истории НХЛ с перерывом между хет-триками в 10+ лет
3сегодня, 08:45
Линдгрен про гол в свои ворота: «Моя худшая ошибка, не знаю, о чем я думал. Ребята посмеялись над этим. Это один из моментов, когда у тебя два варианта: замкнуться в себе или сражаться»
4сегодня, 08:33
Терещенко о Кузнецове: «Не думаю, что Женя плохо играет. Его проблемы в некоторых матчах связаны с присущей лишь ему манерой действий на площадке»
сегодня, 07:49
Бедард прервал 12-матчевую безголевую серию, забив «Далласу». У него 4+12 в 22 играх сезона
3сегодня, 07:39
Президент «Динамо» об Овечкине: «Хотелось бы, чтобы он побил рекорд Гретцки. У нас с ним добрые и дружеские отношения. Мы постоянно находимся на связи»
2сегодня, 06:59
Дорофеев забил 12-й гол в сезоне в матче против «Колорадо». У него 15 очков в 23 играх
6сегодня, 06:48Видео
Биннингтон побил рекорд «Сент-Луиса» по победам среди вратарей – 152
5сегодня, 05:50