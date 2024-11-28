Макеев об обмене из «Авангарда» в «Витязь»: «Я был словно в тумане. Для меня это как снег на голову. Все нежданно-негаданно произошло»
– Алексей, с какими чувствами возвращаешься в «Витязь»?
– Само собой, для меня это все как снег на голову. Все нежданно-негаданно произошло.
В понедельник с утра прилетел в Москву, оттуда доехал до Балашихи и пришел на арену. Там встретил много знакомых. Как будто и не уезжал никуда на четыре года! Ничего не поменялось!
– Кто был инициатором твоего обмена? Как ты о нем узнал?
– Честно говоря, я до сих пор не знаю подробностей, так как еще не встречался с агентом. У меня был телефонный разговор в субботу днем. Едем с «Авангардом» в аэропорт, чтобы оттуда улететь в Астану, и тут мне звонит агент и говорит, что меня меняют в «Витязь». О подробностях я узнаю в скором времени, когда встречусь с агентом.
– Что почувствовал, когда узнал, что тебя меняют именно в «Витязь»?
– Первое время, повторюсь, я был словно в тумане. Как будто снег на голову выпал. Но потом, когда начал взвешивать все «за» и «против», то понял, что на данном этапе своей карьеры это для меня лучший вариант, – сказал нападающий «Витязя» Алексей Макеев.
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