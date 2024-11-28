Алексей Терещенко: «Я не против иностранных тренеров в КХЛ, если это специалисты уровня Хартли. Помимо результата, они обучают, помогают развиваться»
Алексей Терещенко высказался об иностранных тренерах в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Ранее «Авангард» объявил о назначении канадца Ги Буше на пост главного тренера.
«Я не против иностранных тренеров в КХЛ, если это специалисты уровня Боба Хартли. Помимо результата, они обучают, знают, что делать, помогают развиваться. От этого и команда в целом начинает показывать хоккей иного уровня.
У меня был опыт работы с Хартли игроком, с удовольствием смотрел и учился у него. Это дало большое преимущество – не только хоккеистам, но и местным тренерам.
Я видел всю работу, которую он проделывал в том числе в тренерской, передал много знаний. Для КХЛ это плюс, поэтому обеими руками за таких иностранных специалистов», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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