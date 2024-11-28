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Терещенко о Ги Буше в «Авангарде»: «Не вижу смысла менять тренера на этом этапе сезона. В плей-офф Омск и так попал бы»

Алексей Терещенко высказался о назначении Ги Буше на пост тренера «Авангарда».

«Честно говоря, не вижу смысла менять тренера на этом этапе сезона. Сергей Звягин уже хорошо знал команду, игроков, плюс сделали несколько обменов по ходу розыгрыша.

Если уж проводить тренерскую перестановку, лучше было сделать это раньше, с начала сезона. Поэтому к назначению Буше отношусь, скажем так, настороженно. Не очень понимаю, зачем это сейчас.

Лучше бы дальше доверяли тренерскому штабу, тем более результаты стали постепенно улучшаться. В плей-офф Омск и так попал бы, а тут у Буше не будет возможности предсезонку провести. Поэтому история спорная. Посмотрим, что из этого выйдет», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Кто такой Ги Буше – новый тренер «Авангарда»: закончил карьеру из-за болезни и работал с юным Кросби

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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