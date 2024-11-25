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  • Коньков об обмене Макеева: «Авангард» не будет избавляться от хороших игроков. Наверное, у Алексея сложилась ситуация, которая не позволила ему показать свой уровень»
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Коньков об обмене Макеева: «Авангард» не будет избавляться от хороших игроков. Наверное, у Алексея сложилась ситуация, которая не позволила ему показать свой уровень»

Сергей Коньков высказался об обмене Алексея Макеева из «Авангарда» в «Витязь».

«Понятно, что «Авангард» не будет избавляться от хороших игроков. Наверное, у Алексея сложилась ситуация, которая не позволила ему показать свой уровень. Поэтому «Авангард» очень много сейчас усиливает нападение.

Даррен Дитц вот еще недавно ушел из команды. Сейчас омичи освобождают платежную ведомость за счет тех ребят, у которых в сезоне что-то не так сложилось.

«Авангард» искал оптимальный вариант для обмена Макеева. Может быть, Воронков – это вариант с перспективой», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

«Авангард» обменял Макеева и Фигурина в «Витязь» на Воронкова и права на Прищепова. Подмосковный клуб получил и денежную компенсацию

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoАвангард
logoКХЛ
logoДаррен Дитц
logoСергей Коньков
logoАлексей Макеев
logoЕгор Воронков
logoВитязь
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