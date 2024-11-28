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Федор Канарейкин: «Смешно говорить, что «Авангард» пролетает мимо плей-офф. Это не какая-то невыполнимая задача» 

Федор Канарейкин уверен, что «Авангарда» выйдет в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

После 29 матчей омичи занимают на Востоке 8-е место. В среду новым тренером «Авангарда» стал Ги Буше.

«Смешно говорить, что «Авангард» пролетает мимо плей-офф. Это команда, которая не нуждается в рекомендациях, она регулярно подтверждает и входит в лидирующую группу на Востоке. 

Попадание в плей-офф, будем откровенны – это не какая-то тяжелая, заоблачная работа. Если учесть, что есть неконкурентный «Барыс», совершенно разобранный «Амур», клуб из Тольятти со своими проблемами, их очень сильно штормит. 

Конечно, «Авангард» попадет в восьмерку на Востоке, это не какая-то невыполнимая задача. У меня нет сомнений в этом», – сказал заслуженный тренер России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
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