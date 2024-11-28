Федор Канарейкин: «Смешно говорить, что «Авангард» пролетает мимо плей-офф. Это не какая-то невыполнимая задача»
Федор Канарейкин уверен, что «Авангарда» выйдет в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.
После 29 матчей омичи занимают на Востоке 8-е место. В среду новым тренером «Авангарда» стал Ги Буше.
«Смешно говорить, что «Авангард» пролетает мимо плей-офф. Это команда, которая не нуждается в рекомендациях, она регулярно подтверждает и входит в лидирующую группу на Востоке.
Попадание в плей-офф, будем откровенны – это не какая-то тяжелая, заоблачная работа. Если учесть, что есть неконкурентный «Барыс», совершенно разобранный «Амур», клуб из Тольятти со своими проблемами, их очень сильно штормит.
Конечно, «Авангард» попадет в восьмерку на Востоке, это не какая-то невыполнимая задача. У меня нет сомнений в этом», – сказал заслуженный тренер России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости