Федор Канарейкин: «Смешно говорить, что «Авангард» пролетает мимо плей-офф. Это не какая-то невыполнимая задача» 

Федор Канарейкин уверен, что «Авангарда» выйдет в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

После 29 матчей омичи занимают на Востоке 8-е место. В среду новым тренером «Авангарда » стал Ги Буше.

«Смешно говорить, что «Авангард» пролетает мимо плей-офф. Это команда, которая не нуждается в рекомендациях, она регулярно подтверждает и входит в лидирующую группу на Востоке.

Попадание в плей-офф, будем откровенны – это не какая-то тяжелая, заоблачная работа. Если учесть, что есть неконкурентный «Барыс», совершенно разобранный «Амур», клуб из Тольятти со своими проблемами, их очень сильно штормит.

Конечно, «Авангард» попадет в восьмерку на Востоке, это не какая-то невыполнимая задача. У меня нет сомнений в этом», – сказал заслуженный тренер России.