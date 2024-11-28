Зарплата Ги Буше в «Авангарде» – около 1,5 млн долларов в год (Артур Хайруллин)

Зарплата Ги Буше в «Авангарде» составит около 1,5 млн долларов в год.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса » Артур Хайруллин.

«Ги Буше – новый главный тренер «Авангарда». По моей информации, его зарплата составит около 1,5 миллионов долларов в год», – написал Хайруллин.

«Авангард» заключил контракт с канадским тренером до конца сезона-2025/26. 53-летний специалист прибудет в Омск и примет команду в первой половине декабря.

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