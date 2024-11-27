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Плющев о назначении Ги Буше в «Авангард»: «Шапито! Создают видимость работы для болельщиков. Там царит анархия – мать порядка»

Владимир Плющев оценил назначение Ги Буше главным тренером «Авангарда».

Сегодня стало известно, что 53-летний канадский специалист прибудет в Омск и примет команду в первой половине декабря.

«Все, что творилось в «Авангарде», – это такое шапито! Даже комментировать все это не хочется. А это назначение – одна из частей того шапито, которое было. Поэтому даже обсуждать не хочется.

Тренера и его уровень не знаю, но то, что происходит – просто пелена, чтобы болельщикам создать впечатление, что кто-то что-то делает. Все настолько некомпетентно и неграмотно.

Самое главное, что все остаются на своих местах, счастливы и смеются при этом. Вот пускай сами и разбираются! Просто создают видимость работы.

Они вернули тех игроков, которых в свое время убрали, от которых отказались. Возможно, ребята решат вопрос с попаданием в плей-офф, потому что есть команды, которые претендовали, но по итогу особенно не блещут.

Тем не менее это не та команда из Омска, на которую всегда все смотрели и которая радовала многих болельщиков – не только в Омске, но и по всей России.

У них была хорошая, быстрая, техничная игра. Сейчас же там царит анархия – мать порядка, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
Ги Буше
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