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Бедард прервал 12-матчевую безголевую серию, забив «Далласу». У него 4+12 в 22 играх сезона

Коннор Бедард прервал безголевую серию в НХЛ из 12 игр.

Нападающий «Чикаго» забил гол в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (6:2).

Теперь на счету Коннора Бедарда 16 (4+12) очков в 22 играх сезона НХЛ.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoКоннор Бедард
logoЧикаго
logoНХЛ
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