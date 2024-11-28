Бедард прервал 12-матчевую безголевую серию, забив «Далласу». У него 4+12 в 22 играх сезона
Коннор Бедард прервал безголевую серию в НХЛ из 12 игр.
Нападающий «Чикаго» забил гол в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (6:2).
Теперь на счету Коннора Бедарда 16 (4+12) очков в 22 играх сезона НХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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