Бедард о безголевой серии из 11 игр: «Сложная ситуация, теряется уверенность. Я разочарован, надеюсь, что вновь найду свою игру»
Коннор Бедард высказался о своей 11-матчевой безголевой серии.
19-летний форвард «Чикаго» забросил 3 шайбы в 20 играх в текущем сезоне при 15 очках, показателе полезности «минус 6» и 19:28 в среднем на льду.
«Сложная ситуация, теряется уверенность. Конечно, это напрягает. Буду пытаться показывать свою лучшую игру в каждом матче. Надеюсь, все будет получаться.
Я мог бы назвать 100 вещей, которые нужно сделать, [чтобы прервать засуху]. Я разочарован, это точно. Просто не чувствую, что у меня идет. Продолжаю понемногу и надеюсь, что вновь найду свою игру», – сказал Бедард.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости