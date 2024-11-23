Бедард о безголевой серии из 11 игр: «Сложная ситуация, теряется уверенность. Я разочарован, надеюсь, что вновь найду свою игру»

Коннор Бедард высказался о своей 11-матчевой безголевой серии.

19-летний форвард «Чикаго » забросил 3 шайбы в 20 играх в текущем сезоне при 15 очках, показателе полезности «минус 6» и 19:28 в среднем на льду.

«Сложная ситуация, теряется уверенность. Конечно, это напрягает. Буду пытаться показывать свою лучшую игру в каждом матче. Надеюсь, все будет получаться.

Я мог бы назвать 100 вещей, которые нужно сделать, [чтобы прервать засуху]. Я разочарован, это точно. Просто не чувствую, что у меня идет. Продолжаю понемногу и надеюсь, что вновь найду свою игру», – сказал Бедард .