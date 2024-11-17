Михеев забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче против «Ванкувера». У него 3 очка в 16 играх
Илья Михеев забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Ванкувером».
Форвард «Чикаго» отличился в матче против своей бывшей команды (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
В текущем сезоне у 30-летнего россиянина 3 (2+1) очка в 16 играх при полезности «+5».
Сегодня Михеев (13:09, 1:34 – в меньшинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ и 2 силовыми приемами, а также допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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