Михеев забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче против «Ванкувера». У него 3 очка в 16 играх

Илья Михеев забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Ванкувером».

Форвард «Чикаго » отличился в матче против своей бывшей команды (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ .

В текущем сезоне у 30-летнего россиянина 3 (2+1) очка в 16 играх при полезности «+5».

Сегодня Михеев (13:09, 1:34 – в меньшинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ и 2 силовыми приемами, а также допустил 1 потерю.