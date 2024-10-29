Михеев набрал 1-е очко в сезоне НХЛ – в своем 10-м матче за «Чикаго». Он забил в пустые ворота в игре с «Колорадо»
Илья Михеев набрал 1-е очко в сезоне НХЛ – в 10-м матче.
Форвард «Чикаго» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (5:2), поразив пустые ворота.
Это было первое результативное действие 30-летнего россиянина в официальных матчах за «Блэкхокс». Игрок был обменян в клуб в межсезонье из «Ванкувера».
Сегодня Михеев (16:42, 2:22 – в меньшинстве, «+3») реализовал единственный бросок в створ и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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