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  • Михеев сделал передачу в матче с «Сан-Хосе». У него 2 очка в 11 играх за «Чикаго» при лучшей в команде полезности «+5»
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Михеев сделал передачу в матче с «Сан-Хосе». У него 2 очка в 11 играх за «Чикаго» при лучшей в команде полезности «+5»

Илья Михеев сделал передачу в матче с «Сан-Хосе».

Форвард «Чикаго» ассистировал Райану Донато при его шайбе в ворота «Шаркс» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ

В 11 играх на счету россиянина 2 (1+1) балла при полезности «+5» (лучший показатель в «Блэкхокс») и среднем времени на льду 14:58. 

Сегодня Михеев (13:38, 0:41 – в меньшинстве, «+1») дважды бросил в створ, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoЧикаго
logoСан-Хосе
logoНХЛ
logoИлья Михеев
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