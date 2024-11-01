Михеев сделал передачу в матче с «Сан-Хосе». У него 2 очка в 11 играх за «Чикаго» при лучшей в команде полезности «+5»

Илья Михеев сделал передачу в матче с «Сан-Хосе».

Форвард «Чикаго » ассистировал Райану Донато при его шайбе в ворота «Шаркс» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

В 11 играх на счету россиянина 2 (1+1) балла при полезности «+5» (лучший показатель в «Блэкхокс») и среднем времени на льду 14:58.

Сегодня Михеев (13:38, 0:41 – в меньшинстве, «+1») дважды бросил в створ, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.