Кучеров против «Вашингтона»: передача и 4 броска за 23:51. У него 33 очка в 21 игре, отставание от лидера гонки бомбардиров – 4 балла

Никита Кучеров сделал передачу в матче против «Вашингтона».

Нападающий «Тампы » набрал 1 (0+1) балл в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (4:5).

Никита Кучеров провел на льду 23:51 (максимальное время в команде, полезность «минус 1») и отметился 4 бросками в створ ворот. Он также допустил 1 потерю.

Всего на его счету теперь 33 (12+21) очка в 21 игре сезона.

Он идет на 5-м месте в гонке бомбардиров НХЛ . Отставание от лидера Мартина Нечаса из «Каролины» (37 очков) составляет 4 балла.