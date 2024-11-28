Кучеров против «Вашингтона»: передача и 4 броска за 23:51. У него 33 очка в 21 игре, отставание от лидера гонки бомбардиров – 4 балла
Никита Кучеров сделал передачу в матче против «Вашингтона».
Нападающий «Тампы» набрал 1 (0+1) балл в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (4:5).
Никита Кучеров провел на льду 23:51 (максимальное время в команде, полезность «минус 1») и отметился 4 бросками в створ ворот. Он также допустил 1 потерю.
Всего на его счету теперь 33 (12+21) очка в 21 игре сезона.
Он идет на 5-м месте в гонке бомбардиров НХЛ. Отставание от лидера Мартина Нечаса из «Каролины» (37 очков) составляет 4 балла.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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