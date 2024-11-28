Шестеркин пропустил 4+ шайбы в 6-й раз в сезоне: 26 из 30 сэйвов против «Каролины»

Игорь Шестеркин пропустил не менее 4 шайб в 6-й раз в сезоне.

Вратарь «Рейнджерс » отразил 26 бросков из 30 в матче с «Каролиной» (3:4). Россиянин потерпел 8-е поражение в текущем чемпионате НХЛ . Всего в сезоне он провел 16 игр при 91,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,98.