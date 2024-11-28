Шестеркин пропустил 4+ шайбы в 6-й раз в сезоне: 26 из 30 сэйвов против «Каролины»
Игорь Шестеркин пропустил не менее 4 шайб в 6-й раз в сезоне.
Вратарь «Рейнджерс» отразил 26 бросков из 30 в матче с «Каролиной» (3:4).
Россиянин потерпел 8-е поражение в текущем чемпионате НХЛ.
Всего в сезоне он провел 16 игр при 91,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,98.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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