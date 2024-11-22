У Шестеркина поражение в матче с «Калгари» при 46 отраженных бросках. Вратарь «Рейнджерс» пропустил 3 шайбы

Игорь Шестеркин отразил 46 бросков в матче с «Калгари».

«Рейнджерс» уступили «Флэймс» (2:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Голкипер нью-йоркского клуба Игорь Шестеркин парировал 46 из 49 бросков в этом матче. Он пропустил по одной шайбе в каждом из периодов.

«Рейнджерс » проиграли 29:49 по броскам в этом матче.

В этом сезоне Шестеркин сыграл 14 матчей, выиграл 8 из них, пропуская в среднем 2,82 шайбы и отражая 91,4% бросков.