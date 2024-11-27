Тренер «Лады» Зубов о 3:0 с «Северсталью»: «К победе шли долго – 6 матчей. Нужно не бояться нестандартных ходов, играть дисциплинированно»
Павел Зубов высказался о первой победе «Лады» за 7 матчей.
И.о. тренера тольяттинцев выразил мнение после выездного матча с «Северсталью» (3:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Долго шли к победе – шесть игр. Сегодня была очень хорошая командная работа. Хорошая лавка, хорошая раздевалка. Поражение в Сочи было такое невнятное. После игры пообщались с ребятами, сделали упор на дисциплину.
Она сегодня хромала в некоторых моментах, но мы должны держаться того, чтобы дисциплинированно играть. Это касается и смен, и удалений, прохождения определенных зон. Хотелось бы, чтобы мы играли с шайбой, открывались друг под друга.
Не боялись делать нестандартные ходы. Команда довольна. Рады за Влада [Подъяпольского] – после болезни вошел в игру, держал игру», – сказал Зубов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости