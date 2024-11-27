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  • Тренер «Лады» Зубов о 3:0 с «Северсталью»: «К победе шли долго – 6 матчей. Нужно не бояться нестандартных ходов, играть дисциплинированно»
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Тренер «Лады» Зубов о 3:0 с «Северсталью»: «К победе шли долго – 6 матчей. Нужно не бояться нестандартных ходов, играть дисциплинированно»

Павел Зубов высказался о первой победе «Лады» за 7 матчей.

И.о. тренера тольяттинцев выразил мнение после выездного матча с «Северсталью» (3:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

«Долго шли к победе – шесть игр. Сегодня была очень хорошая командная работа. Хорошая лавка, хорошая раздевалка. Поражение в Сочи было такое невнятное. После игры пообщались с ребятами, сделали упор на дисциплину.

Она сегодня хромала в некоторых моментах, но мы должны держаться того, чтобы дисциплинированно играть. Это касается и смен, и удалений, прохождения определенных зон. Хотелось бы, чтобы мы играли с шайбой, открывались друг под друга.

Не боялись делать нестандартные ходы. Команда довольна. Рады за Влада [Подъяпольского] – после болезни вошел в игру, держал игру», – сказал Зубов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
logoКХЛ
logoВладислав Подъяпольский
logoПавел Зубов
logoСеверсталь
logoЛада
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