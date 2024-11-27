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«Лада» прервала серию из 6 поражений подряд, обыграв «Северсталь» – 3:0

«Лада» выиграла впервые за 7 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством тренера Павла Зубова обыграла «Северсталь» со счетом 3:0. 

Клуб из Тольятти прервал серию из 6 подряд поражений в регулярном чемпионате. 

«Лада» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 29 матчах. 

У «Северстали» 6-е поражение в 8 последних матчах. Команда тренера Андрея Козырева идет 7-й на Западе с 34 баллами в 30 играх. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoПавел Зубов
logoАндрей Козырев
logoЛада
logoСеверсталь
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