«Лада» прервала серию из 6 поражений подряд, обыграв «Северсталь» – 3:0

«Лада» выиграла впервые за 7 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством тренера Павла Зубова обыграла «Северсталь » со счетом 3:0.

Клуб из Тольятти прервал серию из 6 подряд поражений в регулярном чемпионате.

«Лада » занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 29 матчах.

У «Северстали» 6-е поражение в 8 последних матчах. Команда тренера Андрея Козырева идет 7-й на Западе с 34 баллами в 30 играх.