«Лада» прервала серию из 6 поражений подряд, обыграв «Северсталь» – 3:0
«Лада» выиграла впервые за 7 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством тренера Павла Зубова обыграла «Северсталь» со счетом 3:0.
Клуб из Тольятти прервал серию из 6 подряд поражений в регулярном чемпионате.
«Лада» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 29 матчах.
У «Северстали» 6-е поражение в 8 последних матчах. Команда тренера Андрея Козырева идет 7-й на Западе с 34 баллами в 30 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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