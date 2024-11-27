Козырев о 0:3 от «Лады»: «Матч можно было вытащить за счет большинства. Для «Северстали» сие невозможно на данный момент, увы»
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги игры с «Ладой».
Клуб из Череповца дома потерпел поражение со счетом 0:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«С самого начала матч складывался не в нашу пользу. Однако даже этот матч, который шел с преимуществом «Лады», можно было вытащить за счет большинства. Но, увы, сие невозможно на данный момент для нашей команды», – сказал Козырев.
«Северсталь» занимает 7-е место в таблице Западной конференции, набрав 34 балла в 30 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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