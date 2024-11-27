Даугавиньш завершил карьеру. Латвийский форвард играл за «Динамо», «Спартак», «Торпедо», «Витязь»
За карьеру 36-летний латвийский форвард провел 91 матч в НХЛ, суммарно забив 6 шайб и сделав 9 результативных передач в составе «Оттавы» и «Бостона».
Даугавиньш провел в КХЛ восемь сезонов, играя за рижское и московское «Динамо», «Торпедо», «Спартак» и «Витязь».
«Хоккейная форма снята. Спасибо всем, кто был со мной на протяжении всей моей карьеры. Решение было простым – семья или хоккей. Теперь я буду бороться дальше, но пока не знаю, чем займусь. В последние годы я слишком много бывал за границей, но сейчас я хочу быть дома с женой и детьми.
Сейчас трудные времена. Я отдал хоккею всю свою жизнь, но наступают дни, когда приходится выбирать между семьей и хоккеем», – сказал Каспарс Даугавиньш для SWH.
Даугавиньш о КХЛ: «Никогда больше не поехал бы играть в Россию. Я большой патриот, гордый латыш. Отношения между странами не очень хорошие»
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