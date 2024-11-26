Вратарь «Динамо» Миска сделал 1-й шатаут в КХЛ, отразив 30 бросков в матче с «Локомотивом»

Вратарь Хантер Миска помог «Динамо» победить «Локомотив» (3:0).

29-летний голкипер отразил все 30 бросков по своим воротам в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это первый шатаут Хантера Миски в КХЛ.

Для «Динамо » эта победа стала 6-й подряд .