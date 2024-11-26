Вратарь «Динамо» Миска сделал 1-й шатаут в КХЛ, отразив 30 бросков в матче с «Локомотивом»
Вратарь Хантер Миска помог «Динамо» победить «Локомотив» (3:0).
29-летний голкипер отразил все 30 бросков по своим воротам в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это первый шатаут Хантера Миски в КХЛ.
Для «Динамо» эта победа стала 6-й подряд.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости