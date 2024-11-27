Миска о первом шатауте за «Динамо»: «Когда чаще играешь, чувствуешь себя увереннее. В КХЛ не бывает легких матчей. Мы с Моторыгиным подстегиваем друг друга»

Хантер Миска поделился мыслями после первого матча на ноль в КХЛ.

Голкиперр «Динамо» отразил 30 бросков в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:0).

«Вся команда сыграла хорошо, в обороне мы были дисциплинированы. Все сыграли на высочайшем уровне.

Партнеры помогли мне не пропустить ни одной шайбы. Игроки не давали сопернику возможностей сыграть на добивании.

Когда чаще играешь, всегда чувствуешь себя увереннее. В этой лиге не бывает легких матчей для вратаря, в каждой игре надо сохранять концентрацию.

Максим Моторыгин – невероятный вратарь, и я думаю, что его ждет светлое будущее. Он невероятно хорошо двигается в воротах и работает ногами.

Для меня это большая удача и радость – играть с ним в одной команде. Думаю, что мы оба подстегиваем друг друга играть в каждом матче на максимуме», – сказал Хантер Миска.