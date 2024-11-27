Филатов о драфте в КХЛ: «Непродуманная система. Большие клубы забирают игроков в 13 лет, дают огромную стипендию – это развращает. И тренеру сложно с таким хоккеистом»

Владимир Филатов высказался о возможном введении драфта в КХЛ.

В ноябре лига объявила о создании рабочей группы по изучению возможности возрождения драфта молодых хоккеистов.

«Например, я директор школы, растил игрока, вкладывал в него деньги, усилия, время, а потом его забирает другой клуб. На мой взгляд, это достаточно непродуманная система.

Основная претензия к большим клубам в том, что игроков забирают в 13 лет, дают им огромную стипендию, перевозят родителей. Я сталкивался с такими игроками. Это развращает. И тренеру сложно работать с таким игроком.

Он чувствует свою особенность, то, что находится в привилегированном положении. Но это делают руководители российского хоккея, к ним вопросы, а не ко мне», – сказал тренер «Торпедо » Владимир Филатов.