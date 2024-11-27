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  • Генменеджер «Трактора» о том, нужен ли драфт в КХЛ: «Скорее да, чем нет. Идея имеет под собой здравое зерно. Но она требует мозгового штурма, чтобы привести ее к российским реалиям»
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Генменеджер «Трактора» о том, нужен ли драфт в КХЛ: «Скорее да, чем нет. Идея имеет под собой здравое зерно. Но она требует мозгового штурма, чтобы привести ее к российским реалиям»

Алексей Волков высказался о возможном возвращении драфта в КХЛ.

Ранее в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.

– Как прошло совещание клубов КХЛ насчет возможного возрождения ярмарки юниоров?

– Очень мало было посвящено деталям. Рабочая группа была достаточно закрыта, и те документы, которые там обсуждались, не выносились на общее обсуждение, нас поставили перед фактом.

Подавляющее большинство клубов были против той идеи, которая была представлена. Нужно общаться непосредственно с клубами, которые вкладывают большие деньги в академию и в развитие игроков.

Эта идея имеет под собой здравое зерно. Но, конечно, она требует мозгового штурма, чтобы привести ее к российским реалиям.

– На ваш личный взгляд, нужен драфт или не нужен?

– Скорее да, чем нет. Но здесь должно быть много интересных и продуктивных идей, которые учтут интересы большинства команд, вкладывающих деньги в академию и в развитие хоккеистов. Нужно довести все до здравого смысла, – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
Драфт КХЛ
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