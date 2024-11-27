Филатов о том, что в Канаде более профессиональный подход к хоккею: «Стереотип, ничего особенного там нет. У нас много приличных тренеров. Не стоит канадцев возводить в ранг лучших»

Владимир Филатов высказался об отъезде молодых игроков в Северную Америку.

– Какое у вас отношение к отъезду молодых хоккеистов в Северную Америку?

– Есть примеры, когда талантливый игрок уезжал за океан и у него не складывалось. Есть обратные примеры. Но обратных примеров меньше. В основном это не самая лучшая карьера, которая длится два-три года, ты не доходишь до НХЛ или цепляешь пару матчей и все.

Приезжая в юниорском возрасте в другую страну, ты сталкиваешься с бытовыми проблемами. Ты один в чужой стране, живешь в какой-нибудь комнатушке, и далеко не факт, что у приемной семьи есть традиции каждый день вместе ужинать.

Некоторые игроки мне жаловались, что они все время были голодными. Учитывая, какие прекрасные условия есть во многих российских городах, я не вижу большого смысла уезжать в низшие лиги США и Канады.

– Что думаете о том, что в Канаде более профессиональный подход?

– Это стереотип. Я был там. Ничего там особенного нет, то же самое.

– Канада на всех уровнях доминирует в хоккее. Берут только за счет количества играющих в хоккей?

– Первое и основное – это количество занимающихся. Культура развития хоккея там на другом уровне. В Канаде если у тебя есть шанс стать хоккеистом, ты им станешь, практически все мальчишки пробуются в хоккее. Страна большая, 40 млн людей население.

Я знаю нашу тренерскую школу, у нас очень много приличных тренеров. Не стоит канадцев возводить в ранг лучших, – сказал тренер «Торпедо » Владимир Филатов .