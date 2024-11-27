Тренер Овечкина по физподготовке: «Дополнительная масса дает ему защиту на льду. Он может с ней быстро бежать, его ловкость, координация позволяют работать с его весом. Зачем ему быть более худым?»

Тренер Александра Овечкина рассказал, как игрок готовился к сезону.

«С точки зрения подготовки к сезону каких-то новых революционных идей не применяли. Корректируем план всегда с учетом возраста и травм, которые случаются.

Процесс подготовки состоит из развития силы, скорости и выносливости. С возрастом приходится делать акцент, наверное, больше на выносливость, потому что скоростно-силовые качества сложно развивать в таком возрасте.

Сначала мы делаем по одной тренировке в день, потом доходим до трех. Две на земле, одна на льду.

Дополнительная масса дает [Овечкину ] защиту на льду. Так как он справляется с этой массой, он может с ней быстро бежать, его ловкость, подвижность, координация позволяют ему работать с его весом. Зачем ему быть более худым?

Если на протяжении игровой карьеры хоккеист получает немного травм, то, конечно, он продлевает себе спортивную жизнь. Если травм много, то с возрастом организму становится тяжелее с ними справляться, – сказал тренер по физподготовке Павел Бурлаченко.