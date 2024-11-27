Тренер Овечкина по физподготовке: «Дополнительная масса дает ему защиту на льду. Он может с ней быстро бежать, его ловкость, координация позволяют работать с его весом. Зачем ему быть более худым?»
«С точки зрения подготовки к сезону каких-то новых революционных идей не применяли. Корректируем план всегда с учетом возраста и травм, которые случаются.
Процесс подготовки состоит из развития силы, скорости и выносливости. С возрастом приходится делать акцент, наверное, больше на выносливость, потому что скоростно-силовые качества сложно развивать в таком возрасте.
Сначала мы делаем по одной тренировке в день, потом доходим до трех. Две на земле, одна на льду.
Дополнительная масса дает [Овечкину] защиту на льду. Так как он справляется с этой массой, он может с ней быстро бежать, его ловкость, подвижность, координация позволяют ему работать с его весом. Зачем ему быть более худым?
Если на протяжении игровой карьеры хоккеист получает немного травм, то, конечно, он продлевает себе спортивную жизнь. Если травм много, то с возрастом организму становится тяжелее с ними справляться, – сказал тренер по физподготовке Павел Бурлаченко.
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