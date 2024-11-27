Президент «Динамо» об отъезде молодежи: «За штаны держать не надо. Это право ребят выбирать, где им играть. Есть единицы, кто остается там навсегда, многие возвращаются»
– Надо ли обязательно удерживать молодых российских хоккеистов в стране, не отпуская их в Северную Америку?
– Вы знаете, эту тему мы многократно обсуждали с профессиональными тренерами разных уровней, заслуженными людьми, и многие мне сказали, что в принципе за штаны держать не надо. Извините за такое выражение.
Есть единицы, кто остается там навсегда, а многие возвращаются обратно. Если не дать ребенку или молодому парню попробовать то, к чему он стремится, можно так его сломать.
Конечно, мы стараемся создавать условия – и финансовые, и тренировочные – такие же, как и в Америке. Предлагаем им контракты и все остальное, чтобы все максимально здесь задерживались, но это право ребят выбирать, где им играть, – сказал президент и председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин.
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