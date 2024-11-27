  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Врач «Динамо» о травме Овечкина: «Если он начнет раньше времени выходить, чего мы все боимся, произойдет смещение»
4

Врач «Динамо» о травме Овечкина: «Если он начнет раньше времени выходить, чего мы все боимся, произойдет смещение»

Врач «Динамо» высказался о восстановлении Александра Овечкина после травмы.

На прошлой неделе стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

«На восстановление 4-6 недель, если нет осложнений, то вполне реально. Это не опорная кость, она не несет на себе нагрузки. Она несет на себе 15% нагрузки вообще.

Болезненно, если ротация: когда ты тормозишь или ускоряешься. Тут может быть. Дай бог, чтобы она была без смещения, прямая и ровная.

Если он начнет раньше времени выходить, чего мы все боимся, произойдет смещение.

Когда он приехал сюда, у него был длительный отпуск, я его спросил, как он будет набирать форму. Он ответил: «Как профессионал! Все нормально», – сказал старший врач московского «Динамо» по спортивной медицине Валерий Конов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoКХЛ
logoДинамо Москва
травмы
logoНХЛ
Валерий Конов
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Евгений Кузнецов: «Величие Овечкина в том, что у него есть голевое чутье. Он знает, где оказаться в нужный момент. Его «офис» работает в НХЛ уже почти 20 лет»
сегодня, 11:44
Кузнецов об Овечкине: «Он из тех, кто выступал с травмами. Просто он об этом не болтает. Попало по мизинцу, палец раздуло, сломана фаланга, но Саша играет дальше»
6сегодня, 10:17
Овечкин заявил, что не следит за питанием: «Все сжигается на льду, на тренировках. Я привык, что у меня собственный рацион»
18сегодня, 07:41
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ. «Сибирь» принимает «Барыс», «Северсталь» сыграет с «Ладой», «Сочи» против «Ак Барса»
929 минут назадLive
Кузнецов, Шипачев, Гусев, Голдобин, Буше выбраны на Матч звезд КХЛ по итогам голосования болельщиков
33 минуты назад
«Нефтехимик» поместил Киселевича в список отказов
348 минут назад
Евгений Кузнецов: «Величие Овечкина в том, что у него есть голевое чутье. Он знает, где оказаться в нужный момент. Его «офис» работает в НХЛ уже почти 20 лет»
сегодня, 11:44
«Коламбус» о «Вечере русского наследия»: «Местная русская община сообщила, что хочет организовать групповую поездку на игру. Это стандартный пакет билетов, который включает фото на льду»
7сегодня, 11:24
Кузнецов об Овечкине: «Он из тех, кто выступал с травмами. Просто он об этом не болтает. Попало по мизинцу, палец раздуло, сломана фаланга, но Саша играет дальше»
6сегодня, 10:17
Серебряков произнес кричалку СКА в раздевалке «Авангарда» после победы над «Металлургом». Вратаря шутливо освистали
21сегодня, 09:35Видео
Владимир Филатов: «Мичков – сумасшедший талант, но скиллы выше у Демидова. Это самый сильный хоккеист в индивидуальном плане, которого я видел»
14сегодня, 08:53
Андрей Назаров: «КХЛ развивается в правильном направлении и становится популярнее. В Америке все как обычно – только бизнес, а мы пройдем путь, объединившись вокруг национального лидера»
39сегодня, 08:39
Дмитрий Васильев о Гашеке: «Он подвержен пропаганде. Придет время, когда вскроется правда о происходящем сейчас в мире. Именно правда, а не пропаганда»
44сегодня, 07:51
Ко всем новостям
Последние новости
«Витязь» намерен расстаться с защитником Русланом Педаном (Metaratings)
5 минут назад
Гребенкин о жизни в Торонто: «Адаптировался, уже не нервничаю, выходя на улицу. На севере города есть русский магазин, русский и грузинский ресторан, бывал там»
16 минут назад
Генменеджер «Трактора» о Сикьюре: «Пришло время что-то показывать, остается практически месяц до дедлайна. Нам нужно понимать, у кого есть потенциал к росту и с кем придется расстаться»
сегодня, 11:53
Зарплата Кирилла Петрова в «Нефтехимике» – 6 млн рублей. Он может получить 3 млн рублей бонусов, если клуб попадет в плей-офф (Metaratings)
сегодня, 10:59
Уил о сборной легионеров на Кубке Первого канала: «Думаю, мы все получим приглашение. Кто поедет – получит крутой опыт, кто останется дома – сможет отдохнуть и побыть с семьей»
сегодня, 10:52
Гребенкин о Беруби: «Тренер, закаленный хоккеем, жизнью, он говорит все прямо в лицо. Если ты ошибся, он скажет. Если же ты сделал что-то хорошо, он похвалит»
1сегодня, 10:46
СКА показал новый шлем Плешкова: «Прекрасен, с какой стороны ни посмотри»
7сегодня, 10:29
Кирилл Петров перешел в «Нефтехимик». Форвард набрал 13 очков в 19 матчах за «Юнисон» в ВХЛ
1сегодня, 09:55
Деанджело и Григоренко не отправятся вместе со СКА на Дальний Восток. Тренеры решили поберечь хоккеистов
3сегодня, 09:45
Миска о первом шатауте за «Динамо»: «Когда чаще играешь, чувствуешь себя увереннее. В КХЛ не бывает легких матчей. Мы с Моторыгиным подстегиваем друг друга»
2сегодня, 08:31