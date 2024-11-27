Врач «Динамо» о травме Овечкина: «Если он начнет раньше времени выходить, чего мы все боимся, произойдет смещение»
Врач «Динамо» высказался о восстановлении Александра Овечкина после травмы.
На прошлой неделе стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.
«На восстановление 4-6 недель, если нет осложнений, то вполне реально. Это не опорная кость, она не несет на себе нагрузки. Она несет на себе 15% нагрузки вообще.
Болезненно, если ротация: когда ты тормозишь или ускоряешься. Тут может быть. Дай бог, чтобы она была без смещения, прямая и ровная.
Если он начнет раньше времени выходить, чего мы все боимся, произойдет смещение.
Когда он приехал сюда, у него был длительный отпуск, я его спросил, как он будет набирать форму. Он ответил: «Как профессионал! Все нормально», – сказал старший врач московского «Динамо» по спортивной медицине Валерий Конов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости