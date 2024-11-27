  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кузнецов об Овечкине: «Он из тех, кто выступал с травмами. Просто он об этом не болтает. Попало по мизинцу, палец раздуло, сломана фаланга, но Саша играет дальше»
6

Кузнецов об Овечкине: «Он из тех, кто выступал с травмами. Просто он об этом не болтает. Попало по мизинцу, палец раздуло, сломана фаланга, но Саша играет дальше»

Евгений Кузнецов отметил, что у Александра Овечкина богатырское здоровье.

На прошлой неделе стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

В текущем сезоне 39-летний хоккеист забросил 15 шайб и отдал 10 передач в 18 играх. Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Если Овечкин будет забивать в том же духе, то он преодолеет отметку в 50 голов за сезон. Насколько это реально в 39 лет?

– Мне кажется, для него нет невозможного. Он может не забивать 20 матчей, а потом за 10 игр забросить 20 шайб. Когда мы говорим об Овечкине, удивляться ничему не стоит. Надеюсь, он скоро поправится и снова будет забрасывать шайбы.

– Чем объяснить, что Овечкин почти всю карьеру проводит без травм?

– Здоровье у него богатырское. У кого-то такое есть, а у многих – нет. Он много тренировался, у него гора мышц. А еще Александр – один из тех игроков, кто выступал с травмами. Просто Овечкин об этом не болтает, как большинство хоккеистов.

Вот попало ему по мизинцу, палец раздуло, сломана фаланга, но Саша никому не говорит, а играет дальше.

Мы много лет выступали вместе, и он старался никогда не пропускать матчи из-за повреждений, при которых можно играть. Люди думают, что у Овечкина нет травм. А они есть, просто об этом никто не знает, – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов, ранее выступавший за «Вашингтон».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoЕвгений Кузнецов
logoМатч ТВ
logoАлександр Овечкин
травмы
logoВашингтон
logoСКА
logoКХЛ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кузнецов о попадании в состав «России 25»: «Не разговаривал с Ротенбергом. Это расширенный список, нужно смотреть, как будет по ситуации. Для меня счастье играть в хоккей, тем более за сборную»
1вчера, 16:51
Крикунов о «России 25»: «То, что много хоккеистов из СКА, логично. Многие тренеры рады такой ситуации, можно и передохнуть, и поработать со своими игроками»
3вчера, 14:59
Крикунов о Кубке Первого канала: «Если бы не СКА, мы бы не увидели в деле Кузнецова и других звезд КХЛ. 90% людей у нас смотрят сборную, а не клубный хоккей»
21вчера, 12:16
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гребенкин о Беруби: «Тренер, закаленный хоккеем, жизнью, он говорит все прямо в лицо. Если ты ошибся, он скажет. Если же ты сделал что-то хорошо, он похвалит»
141 минуту назад
КХЛ. «Сибирь» примет «Барыс», «Северсталь» сыграет с «Ладой», «Сочи» против «Ак Барса»
7сегодня, 10:00
Серебряков произнес кричалку СКА в раздевалке «Авангарда» после победы над «Металлургом». Вратаря шутливо освистали
18сегодня, 09:35Видео
Владимир Филатов: «Мичков – сумасшедший талант, но скиллы выше у Демидова. Это самый сильный хоккеист в индивидуальном плане, которого я видел»
14сегодня, 08:53
Андрей Назаров: «КХЛ развивается в правильном направлении и становится популярнее. В Америке все как обычно – только бизнес, а мы пройдем путь, объединившись вокруг национального лидера»
36сегодня, 08:39
Дмитрий Васильев о Гашеке: «Он подвержен пропаганде. Придет время, когда вскроется правда о происходящем сейчас в мире. Именно правда, а не пропаганда»
35сегодня, 07:51
Овечкин заявил, что не следит за питанием: «Все сжигается на льду, на тренировках. Я привык, что у меня собственный рацион»
15сегодня, 07:41
Биссоннетта атаковали 4 человека в ресторане в Аризоне – с него сорвали рубашку и били ногами в область головы. У экс-хоккеиста НХЛ распухла челюсть
48сегодня, 06:55
«Нэшвилл» расстался со всеми хоккеистами, выбранными в первом раунде с 2016 по 2020 годы
12сегодня, 05:49
Никита Серебряков: «Все равно рад, что оказался в СКА. Несмотря ни на что! Я вышел на новый уровень, понял, что такое топ-организация – это шаг вперед»
22сегодня, 05:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Коламбус» о «Вечере русского наследия»: «Местная русская община сообщила, что хочет организовать групповую поездку на игру. Баннер предназначен только для членов группы»
3 минуты назад
Зарплата Кирилла Петрова в «Нефтехимике» – 6 млн рублей. Он может получить 3 млн рублей бонусов, если клуб попадет в плей-офф (Metaratings)
28 минут назад
Уил о сборной легионеров на Кубке Первого канала: «Думаю, мы все получим приглашение. Кто поедет – получит крутой опыт, кто останется дома – сможет отдохнуть и побыть с семьей»
35 минут назад
СКА показал новый шлем Плешкова: «Прекрасен, с какой стороны ни посмотри»
558 минут назад
Кирилл Петров перешел в «Нефтехимик». Форвард набрал 13 очков в 19 матчах за «Юнисон» в ВХЛ
1сегодня, 09:55
Деанджело и Григоренко не отправятся вместе со СКА на Дальний Восток. Тренеры решили поберечь хоккеистов
2сегодня, 09:45
Миска о первом шатауте за «Динамо»: «Когда чаще играешь, чувствуешь себя увереннее. В КХЛ не бывает легких матчей. Мы с Моторыгиным подстегиваем друг друга»
2сегодня, 08:31
«Лада» и Пайгин расторгли договор по обоюдному согласию сторон. Защитник набрал 2 очка в 14 матчах сезона КХЛ
сегодня, 08:10
Кочетков пропустит матч с «Рейнджерс», но может сыграть в следующих играх. Статус вратаря «Каролины» – со дня на день
сегодня, 07:31
«Оттава» поместила Зуба в долгосрочный список травмированных и вызвала Себранго из фарм-клуба
сегодня, 07:21