Кузнецов об Овечкине: «Он из тех, кто выступал с травмами. Просто он об этом не болтает. Попало по мизинцу, палец раздуло, сломана фаланга, но Саша играет дальше»

Евгений Кузнецов отметил, что у Александра Овечкина богатырское здоровье.

На прошлой неделе стало известно, что капитан «Вашингтона » пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

В текущем сезоне 39-летний хоккеист забросил 15 шайб и отдал 10 передач в 18 играх. Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Если Овечкин будет забивать в том же духе, то он преодолеет отметку в 50 голов за сезон. Насколько это реально в 39 лет?

– Мне кажется, для него нет невозможного. Он может не забивать 20 матчей, а потом за 10 игр забросить 20 шайб. Когда мы говорим об Овечкине, удивляться ничему не стоит. Надеюсь, он скоро поправится и снова будет забрасывать шайбы.

– Чем объяснить, что Овечкин почти всю карьеру проводит без травм?

– Здоровье у него богатырское. У кого-то такое есть, а у многих – нет. Он много тренировался, у него гора мышц. А еще Александр – один из тех игроков, кто выступал с травмами. Просто Овечкин об этом не болтает, как большинство хоккеистов.

Вот попало ему по мизинцу, палец раздуло, сломана фаланга, но Саша никому не говорит, а играет дальше.

Мы много лет выступали вместе, и он старался никогда не пропускать матчи из-за повреждений, при которых можно играть. Люди думают, что у Овечкина нет травм. А они есть, просто об этом никто не знает, – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов, ранее выступавший за «Вашингтон».