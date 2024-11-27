Овечкин заявил, что не следит за питанием: «Все сжигается на льду, на тренировках. Я привык, что у меня собственный рацион»
Александр Овечкин ответил на вопрос о том, следит за питанием.
– Нужно ли следить за питанием, когда подходишь к 40 годам?
– Я не слежу. Все сжигается на льду, на тренировках.
Есть люди, которые следят за питанием, и у них все получается. А есть те, кто не следит, но и у них все получается. Я привык к тому, что у меня есть собственный рацион, подготовка.
Кого‑то слушать и говорить, что он делает что‑то неправильно, а кто‑то – правильно… Это не мне судить, – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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